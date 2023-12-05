Член исполнительного совета ЕЦБ Шнабель не исключила снижения ставок в 2024 году

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Член исполнительного совета Европейского центробанка Изабель Шнабель не стала исключать возможность снижения ключевых процентных ставок в 2024 году. Она сказала об этом Reuters, это интервью опубликовано на сайте ЕЦБ.

На уточняющий вопрос о том, не исключает ли она возможность снижения ставки в первом полугодии 2024 года, Шнабель ответила: "Мы по-прежнему исходим из статданных. Это главное. Нужно посмотреть, что случится. Раньше мы неоднократно получали сюрпризы в обе стороны. Поэтому нам нужно с осторожностью делать заявления о том, что может случиться через шесть месяцев".

Также она заявила, что последние данные об инфляции "делают дальнейшее повышение ставок маловероятным".

"Когда меняются факты, я меняю свое мнение", - процитировала Шнабель известного экономиста Джона Мейнарда Кейнса в ответ на вопрос о том, как она восприняла ноябрьские данные об инфляции в еврозоне в контексте прогнозов дальнейшей траектории потребительских цен.

Потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 2,4% в годовом выражении - минимальными темпами с июля 2021 года, по предварительным данным Статистического управления Евросоюза. Инфляция замедлилась по сравнению с 2,9% в октябре.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в ноябре замедлился до 3,6% с 4,2% месяцем ранее, тогда как рынок ожидал этот показатель на уровне 3,9%.

"Предварительные ноябрьские данные стали очень приятным сюрпризом. Важнее всего то, что базовая инфляция, оказавшаяся более устойчивой, теперь также падает быстрее, чем мы ожидали. Это весьма примечательно. В конечном счете динамика инфляции внушает оптимизм", - сказала Шнабель.

При этом она добавила, что еще рано объявлять о победе над инфляцией, которая вполне может ускориться в ближайшие месяцы.