Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Член исполнительного совета ЕЦБ Шнабель не исключила снижения ставок в 2024 году

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Член исполнительного совета Европейского центробанка Изабель Шнабель не стала исключать возможность снижения ключевых процентных ставок в 2024 году. Она сказала об этом Reuters, это интервью опубликовано на сайте ЕЦБ.

На уточняющий вопрос о том, не исключает ли она возможность снижения ставки в первом полугодии 2024 года, Шнабель ответила: "Мы по-прежнему исходим из статданных. Это главное. Нужно посмотреть, что случится. Раньше мы неоднократно получали сюрпризы в обе стороны. Поэтому нам нужно с осторожностью делать заявления о том, что может случиться через шесть месяцев".

Также она заявила, что последние данные об инфляции "делают дальнейшее повышение ставок маловероятным".

"Когда меняются факты, я меняю свое мнение", - процитировала Шнабель известного экономиста Джона Мейнарда Кейнса в ответ на вопрос о том, как она восприняла ноябрьские данные об инфляции в еврозоне в контексте прогнозов дальнейшей траектории потребительских цен.

Потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 2,4% в годовом выражении - минимальными темпами с июля 2021 года, по предварительным данным Статистического управления Евросоюза. Инфляция замедлилась по сравнению с 2,9% в октябре.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в ноябре замедлился до 3,6% с 4,2% месяцем ранее, тогда как рынок ожидал этот показатель на уровне 3,9%.

"Предварительные ноябрьские данные стали очень приятным сюрпризом. Важнее всего то, что базовая инфляция, оказавшаяся более устойчивой, теперь также падает быстрее, чем мы ожидали. Это весьма примечательно. В конечном счете динамика инфляции внушает оптимизм", - сказала Шнабель.

При этом она добавила, что еще рано объявлять о победе над инфляцией, которая вполне может ускориться в ближайшие месяцы.

Изабель Шнабель ЕЦБ Еврозона Джон Мейнард Кейнс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $78,43 за баррель

В Москве минимальная пенсия с доплатой будет индексирована до 24 500 рублей

В Москве минимальная пенсия с доплатой будет индексирована до 24 500 рублей

Льготы по налогу на прибыль для производителей радиоэлектроники в РФ могут стать бессрочными

Льготы по налогу на прибыль для производителей радиоэлектроники в РФ могут стать бессрочными

Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" со "стабильного"

Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" со "стабильного"

Нефтяники получат из бюджета 192,7 млрд рублей по топливному демпферу за октябрь

Минфин внес в правительство пакет мер для охлаждения сегмента льготной ипотеки

Минфин внес в правительство пакет мер для охлаждения сегмента льготной ипотеки

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,5%

Рынок акций США взял передышку после подъема последних дней

Рынок акций США взял передышку после подъема последних дней

Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до конца 2023 года

Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до конца 2023 года

Аграрии РФ в этом году собрали более 150 млн т зерна

Аграрии РФ в этом году собрали более 150 млн т зерна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });