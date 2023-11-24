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ЕЦБ возьмет паузу для оценки влияния подъема ставок

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк достиг той точки, в которой он может взять паузу и оценить последствия уже проведенного ужесточения денежно-кредитной политики, сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

"Мы уже многое сделали, - сказала она, выступая на мероприятии Бундесбанка во Франкфурте. - С учетом всех использованных инструментов мы можем внимательно понаблюдать за различными аспектами, включая зарплаты, прибыль компаний, ситуацию в налогово-бюджетной сфере и геополитику, и, конечно, за тем, как задействованные инструменты влияют на экономику, чтобы решить, что делать дальше".

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В прошлом месяце ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки на прежнем уровне, отметив, что этот уровень поможет снизить инфляцию в еврозоне до целевой отметки в 2%, если удерживать его достаточно долго.

В октябре инфляция в еврозоне составила минимальные за два года 2,9%, и в ноябре ожидается очередное снижение показателя. Экономика валютного блока сократилась на 0,1% в третьем квартале относительно предыдущих трех месяцев, однако ЕЦБ полагает, что рецессии удастся избежать благодаря восстановлению потребительских расходов.

"Битва еще не закончена, и мы не собираемся праздновать победу", - заявила при этом Лагард.

Как показал обнародованный ранее протокол последнего заседания ЕЦБ, руководство регулятора выразило готовность пойти на новые повышения ставок в случае необходимости, хотя это и не является их базовым сценарием.

Накануне глава Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что было бы крайне неразумно снижать ставку преждевременно. Он полагает, что не стоит спешить со смягчением до тех пор, пока не будет уверенности в стабильности цен на долгосрочную перспективу.

Тем временем рынок в целом ждет первого снижения ставок ЕЦБ уже в апреле следующего года.

ЕЦБ Кристин Лагард
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