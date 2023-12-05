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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Ericsson получила контракт от AT&T на $14 млрд

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Американский телекоммуникационный оператор AT&T Inc. закупит оборудование шведской Ericsson на сумму порядка $14 млрд в течение пяти лет для развития открытой сети радиодоступа (Open RAN) в США.

Как говорится в совместном пресс-релизе двух компаний, к 2026 году порядка 70% мобильного трафика AT&T будет проходить через Open RAN-платформы.

Акции Ericsson прибавляют в цене 5,9% в ходе торгов во вторник, в то время как бумаги конкурирующей Nokia подешевели на 8,8%.

Nokia ожидает, что в результате этого соглашения, доля выручки, получаемой ею от контрактов с AT&T в общем доходе снизится в следующие два-три года. В этом году на контракты с AT&T приходится 5-8% общего объема продаж Nokia в сфере оборудования для мобильных сетей.

Ранее объявленные меры экономии на расходах частично нивелируют негативные последствия решения AT&T, говорится в сообщении Nokia.

Финская компания ожидает, что сегмент оборудования для мобильных сетей останется рентабельным, однако теперь достижение цели двузначной операционной маржи будет отложено на срок до двух лет.

Ericsson AT&T США
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