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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Nokia заключила пятилетний контракт с американским оператором связи AT&T

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. подписал пятилетний контракт с американским оператором связи AT&T Inc.

Как говорится в сообщении Nokia, контракт предусматривает использование ее технологий в оптоволоконной сети AT&T, являющейся одной из крупнейших в мире.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

"Это стратегическое сотрудничество является важной вехой, закладывающей основу для следующего поколения услуг широкополосной связи", - отмечается в сообщении Nokia.

В прошлом году AT&T объявила, что закупит оборудование шведской Ericsson на сумму порядка $14 млрд в течение пяти лет для развития открытой сети радиодоступа (Open RAN) в США.

Это решение привело к обвалу стоимости акций Nokia и вынудило компанию понизить прогнозы рентабельности.

Во вторник бумаги Nokia теряют в цене 0,3%, стоимость акций AT&T увеличилась на 1,1%.

Nokia Ericsson AT&T США
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