Сейм Литвы утвердил госбюжет-2024 с дефицитом 3% ВВП

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сейм Литвы утвердил государственный бюджет на 2024 год с дефицитом 3% валового внутреннего продукта. Доходы госбюджета утверждены в сумме 16,98 млрд евро, расходы - 20,6 млрд евро, сообщило BNS.

Документ одобрен в результате более чем трехчасового обсуждения. Большую часть времени рассматривались предложения парламентариев, не одобренные правительством. Все они, включая инициативы о выделении дополнительных средств на повышение зарплат педагогам, прокурорам, экологам или на инфраструктуру, были отклонены, поэтому проект бюджета-2024 остался таким, каким его утвердило правительство 4 декабря.

Правительство тогда одобрило обновленный проект бюджета, в котором дополнительные средства предусмотрены на содержание дорог, культурные и образовательные нужды, на пенсии, различные социальные выплаты. После пересмотра доходы уменьшились на 30 млн евро по сравнению с первоначальным вариантом, расходы увеличились на 111 млн евро. В результате дефицит вырос с 2,9% до 3%, достигнув предела по маастрихтским критериям.

Государственный долг Литвы в следующем году составит 39,9% ВВП (39,8% в первоначальном проекте).

Финансирование обороны впервые превысит 2 млрд евро и достигнет 2,75% ВВП. Традиционные бюджетные ассигнования составят 2,52% ВВП, остальные средства будут выделены из взносов солидарности банков и заемных средств.