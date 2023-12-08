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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Расходы на оборону в бюджете Эстонии в 2024 году впервые превысят 3% ВВП

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии утвердил закон о государственном бюджете на 2024 год, в котором расходы на оборону впервые превысят три процента от ВВП.

"Парламент на сегодняшнем заседании принял увязанный с доверием правительству государственный бюджет на 2024 год с объемом доходов в 16,9 млрд евро и расходов 17,7 млрд евро", - сообщила пресс-служба высшего органа законодательной власти.

За госбюджет 2024 года проголосовали 58 членов парламента, против был подан 31 голос. Всего в парламенте 101 депутат.

Доходы, по сравнению с нынешним годом, вырастут на 7,7 %, расходы - на 4,9 %.

Приоритетами госбюджета следующего года являются национальная оборона Эстонии, рост экономики и "зеленые реформы", устойчивость государственных финансов, образование, усиление кибербезопасности и поддержка Украины.

В 2024 году оборонный бюджет Эстонии впервые превысит 3% валового внутреннего продукта, достигнув 3,2% ВВП, а в национальную оборону будет инвестировано более 1,3 млрд евро.

Планируется усилить ускорить перевод русских школ на эстонский язык преподавания, на что выделено 71,9 млн евро.

Эстония Украина
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