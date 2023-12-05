Число открытых вакансий в США в октябре обновило минимум за 2,5 года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Количество открытых вакансий в США в октябре 2023 года упало до минимальных с марта 2021 года 8,733 млн по сравнению с пересмотренными 9,35 млн месяцем ранее, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали снижения показателя до 9,3 млн с предварительно объявленных 9,553 млн в сентябре. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты предполагали 9,4 млн.

Число вакансий в секторе здравоохранения и социальных услуг сократилось в ноябре на 236 тысяч, в финансовой и страховой отраслях - на 168 тысяч, в секторе недвижимости, аренды и лизинга - на 49 тысяч. Между тем в информационной отрасли количество вакансий выросло на 39 тысяч.

Число принятых на работу людей в позапрошлом месяце составило 5,9 млн, количество прекративших трудовые отношения с работодателем - 5,6 млн. Оба показателя слабо изменились по сравнению с сентябрем.