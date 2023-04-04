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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Число открытых вакансий в США в феврале опустилось ниже 10 млн впервые с мая 2021 г.

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Количество открытых вакансий в США упало сильнее прогнозов в феврале и опустилось ниже 10 млн впервые с мая 2021 года, свидетельствуют опубликованные во вторник данные министерства труда страны.

Согласно результатам ежемесячного опроса (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS), число вакансий упало на 632 тыс., до 9,93 млн по сравнению с пересмотренными 10,56 млн в январе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10,4 млн, отмечает Trading Economics.

Количество открытых вакансий является одним из важных показателей ситуации на американском рынке труда и в экономике в целом.

Число вакансий в сфере профессиональных и бизнес-услуг сократилось на 278 тыс., в здравоохранении и соцзащите - на 150 тыс., в транспортно-логистическом секторе - на 145 тыс. В то же время в строительстве количество вакансий увеличилось на 129 тыс., в развлекательной сфере - на 38 тыс.

Число принятых на работу людей в позапрошлом месяце составило 6,2 млн, а количество уволившихся по различным причинам составило 5,8 млн. Оба показателя слабо изменились по сравнению с январем.

США
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