Рубль во вторник упал к доллару и евро, обновив минимумы за несколько недель

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам вторника; рубль ослаб к бивалютной корзине, отыгрывая падение цен на нефть до уровней середины ноября.

Курс доллара США составил 92,28 руб. в 19:00, что на 1,35 рубля выше закрытия предыдущих торгов. Доллар поднялся выше 92 руб. впервые с 13 ноября. Евро к этому времени стоил 99,98 руб., подорожав на 1,49 рубля. Ранее евро поднимался выше 100 руб. впервые с 26 октября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,4 рубля, до 95,74 руб. Курс китайского юаня поднялся на 14,45 копейки - до 12,88 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к основным валютам по итогам торгов вторника, отыгрывая негативную динамику цен на нефть, наблюдавшуюся в предыдущие дни. В понедельник эталонные сорта нефти завершили торги на минимумах с 16 ноября, во вторник они значительную часть дня слабо колебались от плюса к минусу, так как инвесторы продолжали оценивать потенциальное влияние на рынок нефти итогов заседания ОПЕК+, состоявшегося на прошлой неделе. Россия объявила о добровольном продлении и углублении своих действующих ограничений на экспорт, несмотря на решение самой ОПЕК+ не менять официальные квоты на добычу.

До конца 2023 года для России действует ограничение в 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. На заседании ОПЕК+ 30 ноября Россия объявила, что углубит это сокращение еще на 200 тыс. б/с, до 500 тыс. б/с, и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тыс. б/с будут сокращены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.

Отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

Между тем многие инвесторы выразили опасения по поводу того, что объявленные снижения поставок являются добровольными и могут не соблюдаться в полной мере.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью Bloomberg News отметил, что решение ОПЕК+ позволит нивелировать ожидаемый рост запасов топлива в первом квартале, а ограничения на добычу могут быть продлены в случае необходимости.

Обсуждение скоординированных действий на рынке нефти всегда на повестке дня при общении с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии поездок Владимира Путина в эти страны.

"Эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области всегда на повестке дня", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, будет ли данная тема затрагиваться в ходе визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

У него спросили, доволен ли Путин результатами последнего заседания ОПЕК+. Журналисты обратили внимание, что рынок нефти продолжил снижение, стабилизации не отмечается. "Есть определенные инерционные процессы на рынке. Это рынок очень крупный, тяжелый. Иногда эффект имеет отложенное действие. В любом случае координация будет продолжаться", - сказал Песков.

Минфин РФ с 7 декабря по 12 января планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 244,8 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 11,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в декабре на сумму 362 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам ноября составило минус 117,2 млрд руб.

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день), с 8 ноября объем покупок вырос до 621,1 млрд рублей (29,6 млрд рублей в день).

Эти операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не зеркалирует на рынок, но с января 2024 года регулятор планирует возобновить проведение операций, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

Мнение экспертов

"Рубль несет потери на фоне завершения налогового периода, спада сырьевых цен, укрепления самого доллара, а также сезонного повышения госрасходов и активизации предпраздничного спроса на инвалюты. Сдерживают ослабление российской валюты обязательные продажи экспортерами большей части валютной выручки и эффект жесткой денежно-кредитной политики, который может быть усилен еще одним повышением ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ. В ближайшее время важно следить за уровнем 92,5 руб./$1, где динамика курса может затормозиться и развернуться. Если же этот технический уровень будет пробит, то на горизонте появится следующая цель - 95 руб./$1. Курсы доллара и евро могут начать отступать с середины месяца, когда состоится заседание ЦБ, а экспортеры начнут заранее готовиться к налоговому периоду. Краткосрочно ждем доллар на уровне 90-92,5 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Доллар продолжает восстанавливать позиции на биржевом рынке, его укреплению по-прежнему способствуют ослабление спроса на рублевую ликвидность в неналоговый период и внешние условия (Brent ниже $80 за баррель). Также во вторник дополнительным локальным импульсом для валюты стало сообщение Минфина об объеме ежедневных покупок валюты на период с 7 декабря по 12 января. До конца года ЦБ не зеркалирует эти операции на рынке, однако с января 2024 г. обещал возобновление сделок, поэтому рынок отреагировал усилением падения рубля на данную новость. В целом на ближайшее время по-прежнему ожидаем движения по паре "доллар-рубль" в диапазоне 90,0-92,5 руб./$1. С окончанием налогового периода и началом нового месяца волатильность на биржевом рынке заметно возросла, однако более равномерные продажи валюты экспортерами в условиях действия мер по обязательной продаже валютной выручки, судя по всему, все же обеспечивают рынок необходимой валютной ликвидностью и ограничивают давление на рубль в период слабого внешнего фона", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером во вторник в преддверии публикации данных о запасах в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,32% - до $78,27 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,37% и составили $73,3 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник, в 21:30 по московскому времени, опубликует данные о запасах нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 декабря. Рынок в среднем ожидает падения резервов на 2,267 млн баррелей после снижения на 817 тыс. баррелей неделей ранее, отмечает Trading Economics. В среду официальные данные обнародует Минэнерго.

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 декабря на 90,95 копейки, до 91,5823 руб., и увеличил курс евро на 55,72 копейки, до 99,134 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник увеличился 92,8 копейки по отношению к понедельнику и составил 91,568 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 1,0153 рубля и составил 91,7245 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 586,815 млн, из которых $439,843 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 146,972 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 60,85 копейки, до 99,1302 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 66,72 копейки, до 99,2607 руб. Объем торгов евро составил EUR602,493 млн, из которых EUR129,815 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR472,678 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 5 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 990 млрд рублей (при лимите 990 млрд рублей и спросе 1 трлн 660 млрд рублей) в среднем по ставке 14,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 ноября, банки разместили 300 млрд рублей (при лимите 300 млрд рублей и спросе 829,6 млрд рублей) в среднем по ставке 14,19% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 декабря уменьшилась на 12 базисных пунктов - до 14,78% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 2 базисных пункта - до 14,93% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 13,67% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 11,35% годовых.