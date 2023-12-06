Юань поднялся выше 13 руб. впервые с 23 октября

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань, доллар США и евро активно растут на Московской бирже на торгах в среду. При этом юань поднялся выше 13 рублей впервые с 23 октября, доллар торгуется выше 93 рублей впервые с 3 ноября.

Курс доллара США составил 93,18 руб./$1 в 12:22, что на 90,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,6 руб./EUR1, подорожав на 61,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 77,43 копейки - до 96,52 руб. Курс китайского юаня вырос на 13,25 копейки - до 13,01 руб.

"Давление на рубль продолжает оказывать сезонный фактор. В конце года происходят повышенные бюджетные траты, а также всплеск потребительской активности. Все это увеличивает спрос на иностранную валюту. Ее покупки также усиливаются за счет вероятного притока рублей из акций и облигаций, которые продолжают снижение. Поддержку рублю по-прежнему оказывает жесткая монетарная политика Банка России, которая, в том числе охлаждает потребительскую и деловую активность. Вместе с усиленными мерами валютного контроля это ограничивает потенциал обесценивания рубля на среднесрочном горизонте", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.