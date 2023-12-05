Германский индекс DAX завершил торги во вторник на рекордном уровне

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы, за исключением британского, выросли во вторник. Германский индикатор поднялся до рекордного уровня, итальянский - обновил максимум с 2008 года.

Поддержку европейскому рынку акций во вторник оказали заявления члена исполнительного совета Европейского центробанка Изабель Шнабель. Она отметила, что последние данные по инфляции в еврозоне "делают дальнейшее повышение ставок ЕЦБ маловероятным", и не стала исключать возможности их снижения в следующем году.

Согласно отчету статистического управления Евросоюза, опубликованному 5 декабря, цены производителей (индекс PPI) в еврозоне в октябре снизились на 9,4% в годовом выражении после рекордного обвала (на 12,4%) в сентябре. Индекс PPI без учета стоимости энергоносителей, которая упала на 25%, уменьшился впервые с октября 2020 года - на 0,2%.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка во вторник поднялся на 0,4% и составил 467,62 пункта.

Германский DAX вырос на 0,78%, французский CAC 40 - на 0,74%, итальянский FTSE MIB - на 0,56%, испанский IBEX 35 - на 0,59%. Британский FTSE 100 потерял 0,31%.

Статданные из США, опубликованные во вторник, подтвердили снижение активности на рынке труда: количество открытых вакансий в стране в октябре упало до минимума с марта 2021 года. Это было воспринято трейдерами как сигнал того, что Федрезерв завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Европейские индексы менеджеров по закупкам (PMI), значения которых также были обнародованы 5 декабря, показали некоторое замедление темпов снижения деловой активности в ноябре.

По окончательным данным, сводный PMI в еврозоне вырос до 47,6 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее. Предварительное значение показателя составляло 47,1 пункта.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде деловой активности. Сводный PMI в еврозоне остается ниже этой отметки уже шесть месяцев подряд.

Оценка ноябрьского PMI в сфере услуг еврозоны также была повышена по сравнению с предварительными данными, до 48,7 пункта с 48,2 пункта. В октябре показатель составлял 47,8 пункта.

В Британии сводный PMI вырос в ноябре до 50,7 пункта (предварительно - 50,1 пункта) с октябрьских 48,7 пункта. Значение индикатора превысило отметку в 50 пунктов впервые с июля.

Акции шведской Ericsson подорожали на 8,2% по итогам торгов во вторник. Накануне стало известно, что американская AT&T Inc. закупит оборудование Ericsson на сумму порядка $14 млрд в течение пяти лет для развития открытой сети радиодоступа (Open RAN) в США.

Бумаги Nokia подешевели на этом фоне на 6,5%. Nokia ожидает снижения в следующие два-три года доли выручки от контрактов с AT&T в общем объеме ее доходов из-за соглашения американской компании с Ericsson.

Капитализация Renault SA опустилась на 1%. Французский автомобилестроительный концерн сообщил о планах инвестировать 350 млн евро в производство новой модели внедорожника C-SUV с гибридным двигателем в Бразилии.

Бумаги Barclays упали в цене на 2,3% на сообщениях о том, что суверенный фонд Катара сократил долю в банке. По данным западных СМИ, Qatar Holding намерен уменьшить долю в Barclays до 3,2% с 5,3%.

Стоимость акций германской Brenntag, занимающейся международной оптовой торговлей химикатами, поднялась на 0,6%. Компания анонсировала планы реорганизации подразделений, которая, как ожидается, позволит ей добиться независимости двух ее глобальных подразделений друг от друга.

Капитализация London Stock Exchange Group опустилась на 0,6%. Оператор Лондонской фондовой биржи сообщил о сбое в торгах акциями компаний малой капитализации во вторник.