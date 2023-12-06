Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Сбербанк представит стратегию развития до 2026 года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в среду представит новую стратегию развития на 2024-2026 годы и ключевые параметры дивидендной политики, говорится в материалах кредитной организации.

Об итогах реализации стратегии на 2021-2023 годы и параметрах новой стратегии до 2026 года расскажет президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, экосистеме B2C (для физлиц) - первый зампред правления Кирилл Царёв, экосистеме B2B (для юрлиц) - первый зампред правления Александр Ведяхин, технологической трансформации Сбера - старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Андрей Белевцев, финансовой модели - вице-президент, руководитель блока "Финансы" - Тарас Скворцов.

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил новую трехлетнюю стратегию развития в начале ноября. Как заявил тогда Греф, эта стратегия "очень нетривиальная", она сильно отличается от того, что банк делал раньше. "Главной темой стратегии мы выбрали человекоцентричность и много работали над этой темой", - сказал глава банка.

Дивидендную политику набсовет банка должен был утвердить 5 декабря. Сбербанк не планировал существенно менять размер и периодичность дивидендных выплат, заявил Греф в начале ноября. "Мы очень консервативны в части взятия обязательств и потом их исполнения, поэтому мы не планируем каких-то серьезных изменений в дивидендной политике. Я думаю, что мы будем продолжать проводить нашу политику в том же ключе, как делали это и ранее, в том числе это касается и размеров, и это касается, конечно, и промежуточных дивидендов", - сказал тогда он.

Согласно действующей сейчас дивидендной политике, на выплату дивидендов Сбербанк направляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

Герман Греф Сбербанк Александр Ведяхин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На Кубе карты "Мир" начали принимать магазины в Гаване и Варадеро

На Кубе карты "Мир" начали принимать магазины в Гаване и Варадеро

Германский индекс DAX завершил торги во вторник на рекордном уровне

Германский индекс DAX завершил торги во вторник на рекордном уровне

ЦБ отметил замедление роста российской экономики в IV квартале

ЦБ отметил замедление роста российской экономики в IV квартале

Рубль во вторник упал к доллару и евро, обновив минимумы за несколько недель

Долг "Роснано" перед Совкомбанком сократился до 9 млрд рублей

Банкам рекомендовано рассчитывать риски мошенничества отдельно по картам, счетам и СБП

В группе "Мосбиржи" сообщили о готовности участников рынка к риску санкций

Два профучастника получили лицензии на разблокировку замороженных активов клиентов

Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября

Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября

Увеличение утильсбора и повышение ставки ЦБ сдерживают российский авторынок

Увеличение утильсбора и повышение ставки ЦБ сдерживают российский авторынок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });