Сбербанк представит стратегию развития до 2026 года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в среду представит новую стратегию развития на 2024-2026 годы и ключевые параметры дивидендной политики, говорится в материалах кредитной организации.

Об итогах реализации стратегии на 2021-2023 годы и параметрах новой стратегии до 2026 года расскажет президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, экосистеме B2C (для физлиц) - первый зампред правления Кирилл Царёв, экосистеме B2B (для юрлиц) - первый зампред правления Александр Ведяхин, технологической трансформации Сбера - старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Андрей Белевцев, финансовой модели - вице-президент, руководитель блока "Финансы" - Тарас Скворцов.

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил новую трехлетнюю стратегию развития в начале ноября. Как заявил тогда Греф, эта стратегия "очень нетривиальная", она сильно отличается от того, что банк делал раньше. "Главной темой стратегии мы выбрали человекоцентричность и много работали над этой темой", - сказал глава банка.

Дивидендную политику набсовет банка должен был утвердить 5 декабря. Сбербанк не планировал существенно менять размер и периодичность дивидендных выплат, заявил Греф в начале ноября. "Мы очень консервативны в части взятия обязательств и потом их исполнения, поэтому мы не планируем каких-то серьезных изменений в дивидендной политике. Я думаю, что мы будем продолжать проводить нашу политику в том же ключе, как делали это и ранее, в том числе это касается и размеров, и это касается, конечно, и промежуточных дивидендов", - сказал тогда он.

Согласно действующей сейчас дивидендной политике, на выплату дивидендов Сбербанк направляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.