Сбербанк в 2024 году планирует заработать больше, чем в 2023 году

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк рассчитывает, что прибыль в 2024 году превысит результаты 2023 года, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Конечно, мы 2023-й сравниваем с 2022-м, который был, который был, наверное, одним из самых тяжелых в истории для банковского сектора. И в этом смысле 2023 год - значительно более успешный для банков. Мы в своих прогнозах считаем, что в следующем году мы сумеем заработать больше, чем в этом году", - сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Сбербанк планирует получить рекордную чистую прибыль в 2023 году. За 9 месяцев 2023 года банк получил 1,149 трлн рублей чистой прибыли по МСФО. На фоне этих результатов банк повысил прогноз по рентабельности капитала на текущий год с "выше 22%" до "выше 24%".

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2022 году снизилась до 270,5 млрд рублей с рекордных 1,246 трлн рублей прибыли в 2021 году.