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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Mastercard повысила дивиденды на 16% и утвердила новый buyback на $11 млрд

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американская компания Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, повысила квартальные дивиденды на 16%, до 66 центов на акцию с 57 центов, говорится в ее пресс-релизе .

Повышенные дивиденды будут выплачены 9 февраля 2024 года, реестр акционеров закроется 9 января.

Кроме того, совет директоров Mastercard одобрил новую программу обратного выкупа акций на сумму до $11 млрд.

Эта программа начнет действовать по завершении текущей объемом $9 млрд. По состоянию на 1 декабря компания могла приобрести бумаги еще примерно на $3,5 млрд в рамках действующей программы.

Mastercard США
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