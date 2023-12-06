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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Туроператор TUI отчитался о годовой чистой прибыли

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Германская TUI AG, крупнейший туроператор Европы, завершила 2023 финансовый год с чистой прибылью, однако показатель не оправдал ожиданий рынка.

Как сообщается в годовом отчете компании, чистая прибыль за фингод, который завершился 30 сентября, составила 305,8 млн евро по сравнению с убытком в 277,3 млн евро годом ранее.

Базовая прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) увеличилась более чем вдвое - до 977,2 млн евро с 408,7 млн евро.

Выручка выросла на 24,9% - до 20,67 млрд евро.

Средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, предполагал чистую прибыль на уровне 340,6 млн евро, базовую EBIT - 1,01 млрд евро, выручку - 20,39 млрд евро.

TUI планирует в 2024 фингоду нарастить выручку минимум на 10%, базовую EBIT - минимум на 25%.

Кроме того, компания рассматривает возможность ухода с Лондонской фондовой биржи (LSE) и повышения уровня листинга во Франкфурте до Prime Standard со включением своих акций в состав индекса MDAX. Обсудить структуру размещения бумаг предложил ряд акционеров, говорится в пресс-релизе TUI, отмечающей также существенный переток ликвидности из Великобритании в Германию за последние четыре года.

Вопрос о делистинге с лондонской площадки может быть включен в повестку годового собрания акционеров, которое состоится 13 февраля 2024 года.

Котировки акций туроператора в среду растут на 6,4% в Лондоне и 7% во Франкфурте.

TUI LSE Франкфурт Германия
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