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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Крупнейший туроператор Европы TUI завершил III финквартал с прибылью

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Германская TUI AG, крупнейший туроператор Европы, в третьем квартале 2023 финансового года получил прибыль впервые с начала пандемии COVID-19 благодаря хорошему спросу на путешествия этим летом.

Как сообщается в пресс-релизе компании, прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) в апреле-июне составила 175,4 млн евро против убытка в 42,5 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Базовая EBIT, которую компания считает более показательной, составила 169,4 млн евро по сравнению с убытком в 27 млн евро годом ранее.

Выручка увеличилась до 5,29 млрд евро с 4,43 млрд евро. Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, составлял 5 млрд евро.

В минувшем квартале TUI обслужила 5,5 млн клиентов (рост на 9% относительно апреля-июня 2022 года).

Также компания сообщила, что объемы бронирования на летний сезон на 6% выше прошлогоднего показателя (12,5 млн клиентов) и составляют 95% от уровней допандемийного 2019 года. Цены этим летом в среднем на 7% превышают показатель 2022 года и на 26% больше, чем в 2019 году, отмечается в отчетности.

TUI по-прежнему планирует в 2023 фингоду зафиксировать существенный рост базовой EBIT.

Котировки акций туроператора в начале торгов в среду поднимаются на 0,4% во Франкфурте и на 0,3% в Лондоне.

TUI Европа Германия
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