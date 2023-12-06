Минфин Киргизии наметил дебютный выпуск рублевых облигаций на 1 млрд рублей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов Киргизии планирует 15 декабря разместить на площадке Киргизской фондовой биржи (КФБ) дебютный выпуск облигаций в российских рублях объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Алмаз Бакетаев.

Облигации будут иметь срок обращения 2 года и ставку купона 14,5% годовых.

"У нас есть соглашение о сотрудничестве с Газпромбанком. Один их пунктов касается размещения облигаций. 5 декабря в Москве мы провели встречу с 40 российскими инвесторами по планируемым облигационным выпускам. Размещение проведем через Киргизскую фондовую биржу, чтобы раскачать ее. Выпуск облигаций в рублях может создать прецедент размещения государственных облигаций на КФБ в разных валютах для диверсификации источников финансирования и расширения круга инвесторов", - отметил Бакетаев.

Впервые размещать государственные ценные бумаги на площадке Киргизской фондовой биржи Минфин страны начал в мае 2023 года.