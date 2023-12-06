Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Минфин Киргизии наметил дебютный выпуск рублевых облигаций на 1 млрд рублей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов Киргизии планирует 15 декабря разместить на площадке Киргизской фондовой биржи (КФБ) дебютный выпуск облигаций в российских рублях объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Алмаз Бакетаев.

Облигации будут иметь срок обращения 2 года и ставку купона 14,5% годовых.

"У нас есть соглашение о сотрудничестве с Газпромбанком. Один их пунктов касается размещения облигаций. 5 декабря в Москве мы провели встречу с 40 российскими инвесторами по планируемым облигационным выпускам. Размещение проведем через Киргизскую фондовую биржу, чтобы раскачать ее. Выпуск облигаций в рублях может создать прецедент размещения государственных облигаций на КФБ в разных валютах для диверсификации источников финансирования и расширения круга инвесторов", - отметил Бакетаев.

Впервые размещать государственные ценные бумаги на площадке Киргизской фондовой биржи Минфин страны начал в мае 2023 года.

Газпромбанк Минфин Киргизия Алмаз Бакетаев КФБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

В России заморозку внутренних цен на удобрения продлили до июня 2024 года

В России заморозку внутренних цен на удобрения продлили до июня 2024 года

Бастовавшие голливудские актеры одобрили договоренности с киностудиями

"Ведомости" сообщили о предложении президента "Балтики" ее национализировать

"Ведомости" сообщили о предложении президента "Балтики" ее национализировать

Brent торгуется у $77,2 за баррель после обвала до минимумов с начала июля

Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня с учетом нейтральных нефтяных котировок

Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня с учетом нейтральных нефтяных котировок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });