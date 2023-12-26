Минфин Киргизии разместил треть выпуска рублевых облигаций

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минфин Киргизии в рамках дебютного размещения облигаций в российской и киргизской валюте с двойным листингом реализовал инвесторам 34% выпуска рублевых бондов и 52% выпуска в сомах.

В рамках первичного размещения были проданы рублевые облигации на сумму 341,9 млн рублей со ставкой купона 14,5% годовых и бумаги в киргизской валюте на 518,7 млн сомов со ставкой купона 15,5% годовых, сообщила пресс-служба министерства.

Объем выпусков составляет 1 млрд рублей и 1 млрд сомов, номинал - 100 рублей и 100 сомов соответственно. Цена размещения равна номиналу. Срок их обращения - 2 года. Облигации размещались на Киргизской фондовой бирже, но также имеют листинг на "Московской бирже".

Сумма вложений со стороны российских инвесторов, по данным Минфина, составила 311,88 млн рублей и 182,12 млн сомов, а киргизских - 30 млн рублей и 336,575 млн сомов соответственно.

"Размещение рублевого транша состоялось на 1,5 п.п. ниже нового уровня ключевой ставки Центрального банка (16%). Несмотря на неожиданное повышение ключевой ставки Банка России до 16%, структура размещения позволила привлечь инвесторскую базу двух стран в обоих выпусках. С российской стороны приняли участие более 1 тыс. розничных инвесторов, а также институциональные инвесторы (преимущественно банки). С киргизской стороны приняли участие банки, страховые и инвестиционные компании, негосударственные пенсионные фонды и другие", - отметил Минфин.

Размещение, как считает ведомство, заложило фундамент для последующих системных регулярных заимствований на национальных рынках Киргизии и России, и будет способствовать дальнейшему усилению сотрудничества стран ЕАЭС в финансовой сфере.

"Министерство финансов Киргизской Республики не будет останавливаться на достигнутом, и дальше продолжит работу по привлечению заимствований путем выпуска и размещения государственных ценных бумаг. При этом привлеченные средства будут направлены на реализацию национальных проектов, имеющих стратегически важный характер в развитии экономики государства, что в последующем способствует решению финансово-экономических, социальных и экологических задач республики", - говорится в сообщении.

В числе таких проектов - строительство малой ГЭС, приобретение и модернизация производственного оборудования.

Официальный курс на 26 декабря - 89,16 сома/$1.