"СИБУР" оценил в 600 тыс. т потребность РФ в полимерах для дорог до 2028 года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Реализация федерального плана дорожной деятельности на 2023-2027 годы, предполагающего реконструкцию и строительство дорожной сети по всей России, потребует 600 тыс. тонн синтетических материалов. Такой прогноз представила компания "СИБУР" в "Доме полимеров" на международной выставке-форуме "Россия".

"С их применением будет построено 3,6 тыс. км новых дорог и отремонтированы до 110 тыс. км", - отмечает компания.

Речь идет об СБС-полимерах, геоматериалах, ПВХ-листах, монолитном поликарбонате для шумозащитных экранов, компонентах для изготовления разметки и других полимерах. Отмечается, что из СБС-полимеров создается полимерно-битумное вяжущее (ПБВ) вещество, входящее в состав верхнего слоя дорожного покрытия, а на дорогах высоких категорий – во все слои асфальтобетона. В свою очередь, геоматериалы используются для обеспечения необходимого водоотвода, дренажа, армирования слабых грунтов и изоляции от переувлажненности.