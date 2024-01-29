"СИБУР" в 2023 году увеличил поставки на российский рынок до 75%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "СИБУР" в 2023 году нарастил объемы продаж основных видов продукции, увеличив долю поставок на внутренний рынок до 75%, сообщила компания.

В 2023 году потребление полимеров в России продемонстрировало рекордный рост в 10% до 4,4 млн тонн. Совместные программы "СИБУРа" и клиентов, такие как импортозамещение полимеров, расширение перерабатывающих мощностей, а также замещение традиционных решений полимерными, принесли около 4% данного роста - в 2023 году были реализованы 330 программ с более чем 270 партнерами в эквиваленте 176 тысяч тонн продукции.

Вследствие возросшего спроса со стороны российских переработчиков продажи "СИБУРом" полипропилена и полиэтилена на внутреннем рынке выросли на 11% по сравнению с 2022 годом. Продажи БОПП-пленок выросли на 16%, эластомеров на 8%, продукции пластиков и оргсинтеза на 11%. Так как основным сырьем для производства полимеров и эластомеров является СУГ, за последние пять лет предприятия "СИБУРа" увеличили его потребление в 4 раза, до более 70% от объема фракционирования, что отразилось в сокращении экспортных отгрузок данного продукта.

В 2023 году наибольший рост потребления полимеров показала транспортная отрасль, отмечает компания. С начала 2022 года "СИБУР" разработал для транспортной отрасли новые марки полипропилена, полиэтилена, АБС, поликарбоната и каучуков с потенциалом более 90 тысяч тонн в год. Полимерная продукция активно применяется при производстве компаундов, аккумуляторов, топливных баков, виброшумоизоляции и многих других автокомпонентов для снижения веса автомобиля и повышения его экологичности.

Также на 7% вырос спрос на полимеры со стороны производителей товаров народного потребления на фоне роста объемов российского производства обуви, бытовой техники и игрушек.

Спрос строительной отрасли на полимеры превысил 1,6 млн тонн в год. С 2022 "СИБУР" выпустил более 15 новых марок для субституции традиционных решений и импортозамещения более 100 тыс. тонн продуктов. Также в 2023 году наблюдался рост потребления полимеров в сельском хозяйстве и медицине: на 1,5% и 6% соответственно.