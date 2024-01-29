Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

"СИБУР" в 2023 году увеличил поставки на российский рынок до 75%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "СИБУР" в 2023 году нарастил объемы продаж основных видов продукции, увеличив долю поставок на внутренний рынок до 75%, сообщила компания.

В 2023 году потребление полимеров в России продемонстрировало рекордный рост в 10% до 4,4 млн тонн. Совместные программы "СИБУРа" и клиентов, такие как импортозамещение полимеров, расширение перерабатывающих мощностей, а также замещение традиционных решений полимерными, принесли около 4% данного роста - в 2023 году были реализованы 330 программ с более чем 270 партнерами в эквиваленте 176 тысяч тонн продукции.

Вследствие возросшего спроса со стороны российских переработчиков продажи "СИБУРом" полипропилена и полиэтилена на внутреннем рынке выросли на 11% по сравнению с 2022 годом. Продажи БОПП-пленок выросли на 16%, эластомеров на 8%, продукции пластиков и оргсинтеза на 11%. Так как основным сырьем для производства полимеров и эластомеров является СУГ, за последние пять лет предприятия "СИБУРа" увеличили его потребление в 4 раза, до более 70% от объема фракционирования, что отразилось в сокращении экспортных отгрузок данного продукта.

В 2023 году наибольший рост потребления полимеров показала транспортная отрасль, отмечает компания. С начала 2022 года "СИБУР" разработал для транспортной отрасли новые марки полипропилена, полиэтилена, АБС, поликарбоната и каучуков с потенциалом более 90 тысяч тонн в год. Полимерная продукция активно применяется при производстве компаундов, аккумуляторов, топливных баков, виброшумоизоляции и многих других автокомпонентов для снижения веса автомобиля и повышения его экологичности.

Также на 7% вырос спрос на полимеры со стороны производителей товаров народного потребления на фоне роста объемов российского производства обуви, бытовой техники и игрушек.

Спрос строительной отрасли на полимеры превысил 1,6 млн тонн в год. С 2022 "СИБУР" выпустил более 15 новых марок для субституции традиционных решений и импортозамещения более 100 тыс. тонн продуктов. Также в 2023 году наблюдался рост потребления полимеров в сельском хозяйстве и медицине: на 1,5% и 6% соответственно.

СИБУР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Частные АЗС пожаловались на активизацию роботов при покупках топлива на бирже

Частные АЗС пожаловались на активизацию роботов при покупках топлива на бирже

Philips вернулась к чистой прибыли в IV квартале, но сократила выручку на 7%

Philips вернулась к чистой прибыли в IV квартале, но сократила выручку на 7%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

"Делимобиль" оценен для IPO в 39,2-42,4 млрд руб. до допэмиссии

"Делимобиль" оценен для IPO в 39,2-42,4 млрд руб. до допэмиссии

Нефть дорожает из-за новостей с Ближнего Востока

Нефть дорожает из-за новостей с Ближнего Востока

Рубль на старте торгов незначительно меняется к доллару и юаню

Рубль на старте торгов незначительно меняется к доллару и юаню

РФ экспортировала в 2023г в АТР 193 млн тонн нефти

РФ экспортировала в 2023г в АТР 193 млн тонн нефти

Новак сообщил, что РФ не видит со стороны Европы желания обсуждать поставки газа

Новак сообщил, что РФ не видит со стороны Европы желания обсуждать поставки газа

"Газпром нефть" в 2023 году увеличила добычу углеводородов

Выставка-форум "Россия"

"Роснефть" в 2023 году поставила рекорд, добыв 106 млрд куб. м газа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });