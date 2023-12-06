Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

IATA улучшила прогноз о прибыли авиакомпаний в 2023 году до $23,3 млрд

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) повысила прогноз чистой прибыли мировых авиакомпаний в 2023 году до $23,3 млрд, сообщила организация.

ЭкономикаДень, когда самолеты остановилисьДень, когда самолеты остановилисьЧитать подробнее

В декабре 2022 года показатель оценивался в $4,7 млрд, в июне 2023 года прогноз был улучшен до $9,8 млрд.

В последний раз отрасль показывала положительный финансовый результат по итогам доковидного 2019 года: чистая прибыль составила $26,4 млрд. Чистый убыток за 2022 год IATA ранее оценивала в $6,9 млрд, в 2021 году он составил $42 млрд, в 2020 году - $137,7 млрд.

Выручка мировых авиакомпаний в 2023 году, как ожидается, составит $896 млрд против июньского прогноза в $803 млрд, расходы - $855 млрд (против июньских $781 млрд). Рентабельность по чистой прибыли достигнет всего 2,6% (против 1,2%), что означает, что авиакомпании заработают в среднем $5,44 на одного перевезенного пассажира. В 2019 году выручка была на уровне $838 млрд, рентабельность - 3,1%.

Пассажиропоток в 2023 году IATA ранее оценивала в 4,35 млрд человек.

В 2024 году, согласно ожиданиям IATA, совокупная чистая прибыль отрасли достигнет $25,7 млрд при выручке в $964 млрд, расходах в $914 млрд и рентабельности в 2,7%. Пассажиропоток в следующем году ожидается на уровне 4,7 млрд человек, что превышает результат 2019 года (4,54 млрд человек) и может стать историческим максимумом.

Хотя восстановление впечатляет, рентабельность чистой прибыли в 2,7% намного ниже, чем допустили бы инвесторы практически в любой другой отрасли, отметил генеральный директор IATA Вилли Уолш, чьи слова приводятся в сообщении.

"Конечно, у многих авиакомпаний дела идут лучше, чем в среднем, а многие испытывают трудности. Но есть кое-что, чему можно научиться из того факта, что в среднем авиакомпании удерживают всего $5,45 за каждого перевезенного пассажира. Этого хватит, чтобы купить обычный гранд латте в лондонском Starbucks. Но этого слишком мало, чтобы построить будущее, устойчивое к потрясениям, для важнейшей мировой отрасли, от которой зависит 3,5% ВВП и от которой 3,05 млн человек непосредственно получают средства к существованию", - сказал Уолш.

IATA объединяет примерно 320 авиакомпаний, которые выполняют 83% всех общемировых воздушных перевозок.

IATA Вилли Уолш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбер планирует развиваться органически, не исключает покупки некоторых сервисов

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

В России заморозку внутренних цен на удобрения продлили до июня 2024 года

В России заморозку внутренних цен на удобрения продлили до июня 2024 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });