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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Мировой спрос на пассажирские авиаперевозки в марте вырос на 13,8%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Мировой спрос на пассажирские авиаперевозки в марте увеличился на 13,8% в годовом выражении, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

IATA измеряет спрос по выполненному пассажирообороту (RPK, мера измерения фактически использованной пассажирской провозной емкости, обозначает перемещение 1 пассажира на расстояние в 1 км).

Предельный пассажирооборот (ASK, мера измерения пассажирской провозной емкости, которой располагает авиакомпания, обозначает перемещение 1 пассажирского кресла на расстояние в 1 км) повысился в позапрошлом месяце на 12,3%.

Коэффициент загрузки вырос на 1 процентный пункт (п.п.), до 82%.

На международных рейсах RPK поднялся на 18,9%, APK - на 18,8%, загрузка - на 0,1 п.п., до 81,6%.

На внутренних рейсах показатели выросли соответственно на 6,6%, 3,4% и 2,5 п.п. (до 82,6%).

"Спрос на перелеты высокий, - отмечает генеральный директор IATA Уилли Уолш. - И есть все признаки того, что он останется таким и в начале летнего сезона путешествий в северном полушарии".

Уилли Уолш IATA
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