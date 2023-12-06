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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Минфин в 2023 году займет на внутреннем рынке до 68,3 млрд руб.

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ в декабре планирует осуществить государственные внутренние заимствования в сумме до 68,3 млрд. рублей с превышением установленного на 2023 год законом о бюджете верхнего предела государственного внутреннего долга РФ.

Как говорится в сообщении министерства, внутренние заимствования будут осуществлены в целях замещения государственных внешних заимствований РФ в сумме, эквивалентной до $1 млрд, в рамках верхнего предела государственного долга РФ.

"Это в большей степени техническая вещь, в соответствии с бюджетным законодательством у Минфина есть право, если мы не заняли в рамках программы внешних заимствований, занять эту сумму на внутреннем рынке, и наоборот. Соответственно, в этом году внешних заимствований мы не осуществляли, и этот $1 млрд, предусмотренный бюджетом на текущий год, доберем на внутреннем рынке. То есть на эту сумму мы выпустим ОФЗ на внутреннем рынке, чтобы заместить те заимствования, которые предполагалось осуществить на внешнем рынке", - пояснил "Интерфаксу" директор профильного департамента Минфина Денис Мамонов.

Минфин
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