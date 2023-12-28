Минфин РФ в I квартале 2024 года планирует разместить ОФЗ на 800 млрд рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ планирует в первом квартале 2024 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) объемом до 800 млрд рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства.

Всего запланировано 11 аукционных дней - по четыре в феврале и марте, три - в январе.

Будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет - до 200 млрд рублей и от 10 лет - до 600 млрд рублей.

Минфин в 2023 году разместил ОФЗ на общую сумму 2,845 трлн рублей по номиналу, причем большая часть заимствований была сделана в первом полугодии. Первоначальный план по заимствованиям на год составлял около 3,5 трлн рублей (2,5 трлн рублей было предусмотрено программой заимствований; дополнительно к этому были внесены поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие занять еще 1 трлн рублей, чтобы заместить использование средств ФНБ).

Однако благодаря наблюдавшемуся с середины года улучшению ситуации с поступлением средств в бюджет и нежеланию Минфина привлекать ресурсы по высоким ставкам план заимствований был сокращен на 1 трлн рублей. В результате план по размещению ОФЗ на четвертый квартал был установлен Минфином всего в 500 млрд рублей по номинальной стоимости. Всего за четвертый квартал Минфин смог разместить гособлигации на сумму 571,09 млрд рублей.

Первые два квартала 2023 года Минфин незначительно недовыполнял свои планы по размещениям ОФЗ, которые были довольно значительными. Во втором квартале были размещены бумаги на 835,88 млрд рублей при плане в 850 млрд рублей, то есть на 98,3%, в первом - на 738,42 млрд рублей по номиналу, что составило 92,3% от квартального плана в 800 млрд рублей.

Третий квартал поставил перед Минфином дополнительные вызовы: в августе ведомство было вынуждено пропустить один из аукционных дней (16 августа) на фоне скачка волатильности после повышения ключевой ставки ЦБ до 12% годовых на внеочередном заседании, а 6 и 27 сентября первичные аукционы были объявлены, но не состоялись из-за отсутствия заявок с приемлемым уровнем цен. Таким образом, в третьем квартале были размещены бумаги лишь на 700,1 млрд рублей при плане в 1 трлн рублей (то есть план размещения был выполнен лишь на 70%).