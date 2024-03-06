Campbell Soup сократил квартальную чистую прибыль на 12,5% при росте выручки

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Campbell Soup Co. во втором квартале 2024 финансового года (завершился 28 января) снизил чистую прибыль на 12,5%, но скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

За отчетный квартал чистая прибыль компании опустилась до $203 млн, или 68 центов в расчете на акцию, с $232 млн, или 77 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль не изменилась и составила 80 центов на акцию, что превзошло средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков в 77 центов.

Квартальная выручка уменьшилась на 1% - до $2,456 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $2,44 млрд.

Campbell Soup подтвердила прогноз на весь 2024 фингод, согласно которому скорректированная прибыль на акцию составит $3,09-3,15 (рост на 3-5%). Выручка, как ожидается, может измениться от снижения на 0,5% до подъема на 1,5% по сравнению с прошлогодним показателем в $9,357 млрд.

Аналитики оценивают выручку компании в этом фингоду на уровне $9,35 млрд.

Котировки акций Campbell Soup растут на 0,2% в ходе предварительных торгов в среду. За последние три месяца капитализация компании снизилась на 0,7% (до $12,9 млрд), тогда как индекс S&P 500 за это время прибавил 11,6%.

Campbell Soup была основана в 1869 году и получила массовую известность благодаря серии работ Энди Уорхола с изображением банки супа. Сейчас фирма производит широкий ряд продуктов питания, от супов и соусов для макарон до выпечки и фруктовых напитков.