Запасы угля на складах угледобытчиков Сибири растут на фоне проблем с его вывозом

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Запасы угля на складах угледобывающих предприятий Сибири увеличиваются. Об этом говорится в декабрьском обзоре ЦБ РФ по региональной экономике.

В сентябре-октябре добыча угля в Сибири сохранила позитивную динамику в основном за счет регионов, территориально близких к границам с Азией и дальневосточным портам России. При этом проблему вывоза угля сибирский бизнес называл самой острой для отрасли.

Ощутимые потери несет крупнейший угольный регион страны – Кузбасс, где снижение экспорта, продолжающееся два квартала подряд, уже привело к сокращению добычи в августе-октябре в среднем на 5% в месяц. Планы по вывозу угля не выполнены из-за нехватки провозных мощностей, отмечает ЦБ.

"По информации крупного производителя энергетического и металлургического угля, с начала года отгрузка снизилась на 10%. Другая компания из-за проблем с вывозом сдвинула цель по увеличению добычи на более поздний срок. Сибирский угольный бизнес сообщает, что в текущей ситуации ввод новых мощностей целесообразен только для восполнения выработанных запасов", - говорится в обзоре.

Как сообщалось ранее, Кемеровская область по итогам 2023 года, по прогнозам областных властей, рассчитывает поставить на экспорт 121 млн тонн угля - на 0,7% больше, чем в прошлом году (120,2 млн тонн). При этом, например, в 2019 году регион поставил на экспорт 147,2 млн тонн угля. Таким образом, в 2022 году снижение за три года составило около 18%. Сокращение показателя связано с ограничениями по объемам вывоза продукции на железной дороге.