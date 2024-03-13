ЦБ заявил о задержках экспорта угля в страны Азии вплоть до месяца

Это произошло в начале года из-за проблем с перевозкой угля в порты Дальнего Востока

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Задержка поставок дальневосточного угля в страны Азии в январе-феврале достигала одного месяца из-за проблем с его доставкой в порты ДФО, говорится в мартовском докладе Банка России о региональной экономике.

В целом добыча угля на Дальнем Востоке в январе выросла на 16% в годовом выражении. Цены на уголь, экспортируемый через дальневосточные порты, в феврале немного повысились относительно января, но остались на низком уровне июня 2021 года. Дисконт на российский уголь после введения в 2024 году одной из стран Азии импортных пошлин значительно вырос, что сделало нерентабельными поставки по более длинным маршрутам через южные и северо-западные порты. В результате экспортеры стали переориентироваться на поставки по восточному направлению.

В январе грузооборот дальневосточных портов упал до самого низкого за три года уровня. Сократилась перевалка угля из-за слабого спроса со стороны одной из стран Азии. Кроме того, в январе неблагоприятные погодные условия вызвали смерзание угля, что осложнило погрузочно-разгрузочные работы, привело к нехватке порожних вагонов и снижению перевозки угля по железной дороге. В феврале для вывоза накопленных объемов угля введены ограничения на движение контейнерных поездов в сторону Дальнего Востока. В результате предприятия отмечали, что цены на перевозки стали выше более чем в 1,5 раза по сравнению с январем, а сроки ожидания отправки доходят до 30 дней.

Некоторые угольные компании Сибири в условиях сохраняющейся высокой загруженности железной дороги в восточном направлении стали направлять уголь на экспорт через порт Мурманск.

В январе 2024 года добыча угля в Сибири выросла на 1% в годовом выражении. Позитивную динамику определили регионы, территориально близкие к азиатским рынкам и дальневосточным портам России и имеющие минимальные проблемы с вывозом, а также регионы, ориентированные преимущественно на внутренний спрос. При этом спрос со стороны российских металлургов и энергетиков остается стабильно высоким.

Снижение добычи произошло в крупнейшем угольном регионе страны - Кузбассе. Основная проблема заключается в его вывозе: квоты в восточном направлении и убыточность западного направления (через порты юга и северо-запада). "При этом высокие условно-постоянные расходы заставляют кузбасские компании везти в западном направлении даже себе в убыток, иначе потери для бизнеса будут больше", - говорится в докладе.

В результате, по информации Министерства угольной промышленности Кузбасса, экспортные поставки из Кузбасса в январе сократились почти на 16% в годовом исчислении (после 14% в декабре 2023 года и 13% в ноябре). Именно снижение экспорта привело к сокращению кузбасской угледобычи.