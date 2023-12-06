Нефть Brent подешевела до $75,03 за баррель

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть теряют более 2,8% на торгах в среду после публикации еженедельных данных Минэнерго США, показавших резкий рост резервов бензина в стране.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:05 по московскому времени составила $75,03 за баррель, что на $2,17 (2,81%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $2,41 (3,33%), до $69,91 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,63 млн баррелей - до 445 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем ожидали менее существенного снижения - на 1,35 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 1,9 млн баррелей.

Резервы бензина в США на прошлой неделе выросли на 5,42 млн баррелей, дистиллятов - на 1,27 млн баррелей.

Давление на рынок в среду также оказала информация о первом за семь месяцев снижении Саудовской Аравией цены на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light. В январе этот сорт будет стоить на $3,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как прежде разница составляла $4.

Такое решение Саудовской Аравии "добавило головной боли" участникам нефтяного рынка, отмечает управляющий партнер SPI Asset management Стивен Иннес.

"Оно говорит в пользу того, что фундаментальные для рынка факторы ослабляются в преддверии начала 2024 года", - приводит слова эксперта Market Watch.