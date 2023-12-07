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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Brent подорожала до $75,02 за баррель

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился днем в четверг, они восстанавливаются после падения до минимумов с июля по итогам предыдущей сессии.

К 14:08 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,72 (0,97%) - до $75,02 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,64 (0,92%), до $70,02 за баррель.

Накануне Brent и WTI подешевели примерно на 4%, снизившись по итогам пятой сессии подряд и обновив минимумы с конца июня.

Негативным фактором для рынка стали еженедельные данные Министерства энергетики США, показавшие резкий рост запасов бензина в стране - на 5,42 млн баррелей. Резервы дистиллятов увеличились на 1,27 млн баррелей.

"Рост запасов нефтепродуктов останется в центре внимания рынка и в начале 2024 года", - отметил старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент.

Кроме того, Саудовская Аравия впервые за семь месяцев снизила цену на нефть Arab Light, основной сорт, поставляемый в Азию. В январе этот сорт будет стоить на $3,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как прежде разница составляла $4.

Arab Light Brent WTI США Саудовская Аравия Минэнерго
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