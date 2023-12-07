SFI заплатил налог на сверхприбыль в размере 43 млн рублей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") в ноябре заплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 43,1 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, вводится с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Однако при этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. 57,1% его акций принадлежит российской компании ООО "ЭсЭфАй Трейдинг", на 100% косвенно контролируемой SFI, еще 42,9% - другим акционерам (в том числе 10,9% акций находятся в свободном обращении).

Холдингу принадлежит 100% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% игрового сервиса GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".