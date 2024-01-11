SFI стал прямым владельцем компании, консолидирующей его квазиказначейские акции

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") стал напрямую владеть компанией "ЭсЭфАй Трейдинг", которая является держателем 57,09% его акций, консолидированных в рамках программы обратного выкупа, говорится в сообщении холдинга.

Ранее холдинг владел "ЭсЭфАй Трейдинг" через свои дочерние компании, зарегистрированные на Кипре – Weridge Investments Limited и Barigton Holdings Limited. В рамках упрощения структуры владения активами и перевода их в российскую юрисдикцию осенью 2023 года SFI начал процесс ликвидации этих компаний.

"В процессе ликвидации их имущество в виде долей в ООО "ЭсЭфАй Трейдинг" было переведено на баланс холдинга", - говорится в сообщении SFI.

АО "ЭсЭфАй" – публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 100% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% игрового сервиса GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".