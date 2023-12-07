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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Международные резервы РФ в ноябре увеличились на 2,8%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в ноябре 2023 года увеличился на $16,269 млрд, или на 2,8%, до $592,352 млрд с $576,083 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-ноябре 2023 года резервы выросли на $10,363 млрд, или на 1,8%, с $581,989 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в ноябре выросла на $3,198 млрд, или на 2,2%, до $151,878 млрд. При этом доля золота в резервах снизилась до 25,6% с рекордных 25,8%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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