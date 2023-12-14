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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 16:27

Международные резервы России с 1 по 8 декабря сократились на $4,6 млрд

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 8 декабря составили $588,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 1 декабря международные резервы равнялись $592,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $4,6 млрд.

Международные резервы - это высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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