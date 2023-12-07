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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

РФ в этом году увеличила экспорт продукции АПК в дружественные страны на 25%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году углубила сотрудничество с дружественными государствами, увеличила экспорт продукции в них на 25%. Об этом сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов на стратегической сессии "Российский агроэкспорт 2023-2024: тренды, вызовы и новые возможности" в четверг в Москве.

"Сместили фокус в их сторону, что позволило расширить поставки даже в те страны, которые раньше были аутсайдерами с точки зрения нашего экспорта. Экспорт продукции АПК в дружественные страны в 2023 году вырос на 25%. Их доля в общем объеме аграрного экспорта уже составляет 87%. Экспорт в Китай в этом году увеличился на 58%, в Египет - на 19%, в Индию - на 56%", - заявил Краснов, добавив, что продукция российского АПК поставляется в 150 стран мира.

Как отметил глава центра, географическая диверсификация делает экспорт более устойчивым. В частности, в 5,3 раза вырос экспорт в Индонезию, в 4,3 раза - в Мексику, в 3,8 раза - в Бразилию. Экспорт в Танзанию вырос в 14 раз, в Кению - в 4 раза. "Новым для нас рынком стало Вануату", - добавил он.

Краснов также сообщил, что в 2023 году новые рынки для продукции российского АПК появились в 14 странах. "В том числе получили право на поставку мяса птицы в Алжир, рыбы - в Тунис, молочных продуктов - в Малайзию и Гонконг. Важным событием стало снятие ограничений по АЧС (африканской чуме свиней - ИФ) со стороны Китая для российской свинины", - заявил Краснов.

Отметив, что основным драйвером роста экспорта в этом году являются зерновые и зернобобовые культуры, глава центра сообщил, что за 11 месяцев 2023 года их поставки за рубеж в 1,8 раза превысили показатели соответствующего периода прошлого года. В том числе пшеницы экспортировано почти 50 млн тонн – в 1,7 раза больше. Экспорт ячменя достиг 7 млн тонн, увеличившись в 2,3 раза. "Ключевыми покупателями российского ячменя стали Иран и Саудовская Аравия, которая нарастила закупки в 2,6 раза. Мы смогли потеснить австралийский ячмень на саудовском рынке", - сказал он.

Краснов также сообщил, что экспорт кукурузы вырос в 2,1 раза до 6 млн тонн, ее поставки начались в Саудовскую Аравию, Катар и Марокко.

Как считает Краснов, важной составляющей роста экспорта стало увеличение пропускной способности зерновой инфраструктуры. "Если раньше мы с трудом могли экспортировать 5 млн тонн зерна в месяц, то сейчас наши возможности выросли до 6-7 млн тонн. Это говорит о существенном потенциале развития зернового экспорта", - подчеркнул он.

Агроэкспорт Минсельхоз РФ
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