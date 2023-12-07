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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Орешкин cообщил о переговорах об увеличении поставок зерна в страны Ближнего Востока

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Россия намерена увеличить поставки зерна в страны Ближнего Востока и обсуждает эти возможности с партнерами.

"Вчера президент был с поездкой в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии. Там обсуждались вопросы увеличения поставок российского зерна на рынки этих стран", - сообщил помощник президента Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!"

По его словам, в процесс торговли с Россией вовлечены все крупные потребители, среди которых он назвал Турцию и Китай.

Мировой зерновой рынок "из олигополистического, контролируемого узким количеством глобальных трейдеров, наконец-то становится глобальным и нормальным", добавил Орешкин.

"И в этом плане есть только позитивное развитие, будет много новых партнеров появляться, разных стран. Поэтому, уверен, что здесь очень большой потенциал, - заявил Орешкин, отвечая на вопрос представителя Турции. - В том числе и в торговле зерном между Россией и Турцией, в создании производственных цепочек. Зерна хватит. Чем больше будет спрос, тем больше в России будет производиться (зерна - ИФ). Здесь только большие перспективы для совместной работы".

Максим Орешкин Китай Турция Саудовская Аравия ОАЭ
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