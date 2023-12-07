Акционеры "Норникеля" одобрили дивиденды за 9 месяцев и сплит акций

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров "Норникеля" в четверг одобрило выплату дивидендов за 9 месяцев в размере 915,33 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Также акционеры поддержали дробление акций с коэффициентом 100, то есть одна обыкновенная акция конвертируется в 100 акций.

"Норникель" не выплачивал финальные дивиденды за 2022 год, ссылаясь на усиление геополитических рисков и новые вызовы для ее операционной и сбытовой деятельности, а также для успешной реализации стратегических проектов. При этом компания не исключала выплату промежуточных дивидендов в случае положительного FCF и сохранения долга на комфортном уровне (потолок по долгу на уровне 2x).

Важным фактором выплат является высвобождение оборотного капитала. По итогам прошлого года оборотный капитал вырос на $2,8 млрд (до $4 млрд), в том числе из-за образования запасов металлов, вызванного сбоями в логистических цепочках (влияние этого фактора компания оценивала в $1,1 млрд, остальное связано с изменением механизмов финансирования). За первое полугодие оборотный капитал снизился на 20% до $3,2 млрд, в основном за счет ослабления курса рубля и снижения дебиторской задолженности.

Ранее "Норникель" выплатил в виде финальных дивидендов за 2021 год около 178,3 млрд рублей (около $2,4 млрд по курсу ЦБ РФ на дату рекомендации). Они были последними, которые "Норникель" перечислил акционерам в соответствии с десятилетним акционерным соглашением, истекшим в конце 2022 года. По этому соглашению "Норникель" осуществлял помимо годовых выплат еще как минимум одну промежуточную.

После прекращения действия соглашения менеджмент ориентировался на расчет дивидендов от free cash flow, что снизит поступления акционерам компании на фоне роста инвестиций в проекты развития рудной базы и экологическую программу. В целом "Норникель" ориентируется на дивиденды в размере 50-75% FCF, говорили ранее представители компании.

Также акционеры "Норникеля" на внеочередном собрании 7 декабря поддержали дробление акций с коэффициентом 100, то есть одна обыкновенная акция конвертируется в 100 акций. Сплит проводится ради повышения инвестиционной привлекательности бумаг компании и их доступности для широкого круга розничных инвесторов.

Дробление акций будет проведено автоматически, акционерам никаких дополнительных действий предпринимать не понадобится, пояснял CFO Сергей Малышев. Акции, оставшиеся на счете депо депозитарных программ, будут также раздроблены, сообщил он.

Ранее представители "Норникеля" обращали внимание на то, что сплит упирается в технические сложности, связанные с замороженной ADR-программой. Около 6,7% капитала, по данным на май прошлого года, приходилось на ADR.

Уставный капитал "Норникеля" сейчас состоит из 152 млн 863 тыс. 397 обыкновенных акций - после дробления он составит 15 млрд 286 млн 339 тыс. 700 обыкновенных акций.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет 36,6% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,4%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.