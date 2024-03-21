ЦБ РФ зарегистрировал сплит акций "Норникеля"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске ценных бумаг "Норильского никеля" в части номинальной стоимости акций при их дроблении, говорится в сообщении компании

Ранее акционеры "Норникеля" на внеочередном собрании утвердили дробление обыкновенных акций компании с коэффициентом 100. Дробление осуществляется в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения их ликвидности на Московской бирже.

В результате дробления одна обыкновенная акция компании номиналом 1 руб. конвертируется в 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая.

Конвертация акций в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров будет осуществлена 4 апреля 2024 года (десятый рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций). Конвертация проводится по данным записей на счетах, открытых регистратором, который ведет реестр владельцев акций "Норникеля", на день конвертации.

Уставный капитал "Норникеля" сейчас состоит из 152 863 397 обыкновенных акций - после дробления он составит 15 286 339 700 обыкновенных акций.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет 36,6% акций "Норникеля". En+ Group контролирует 26,4%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.