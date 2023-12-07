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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Российский бизнес считает санкции препятствием для развития, но они лишь на 5-м месте

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Международные санкции, наряду с бюрократией, дефицитом кадров, нехваткой денег и несовершенством законов, вошли, согласно опросу топ-менеджеров компаний, в пятерку главных препятствий для успешного развития бизнеса в России.

Согласно данным исследования, проведенного компанией "Технологии Доверия" (ТеДо) совместно с НАФИ, бюрократию считают главным препятствием 49% опрошенных, дефицит профессиональных кадров – 40%, нехватку финансовых ресурсов – 31%, несовершенство законодательства – 30%, санкции - 25%.

В то же время, 72% (а в Москве - даже 80%) бизнесменов положительно ответили на вопрос, "способствуют ли текущие условия ведения дел в вашей сфере успешному развитию бизнеса в России в целом?".

Текущее положение своих предприятий 50% руководителей оценили как стабильное, 24% сказали, что они находятся на стадии роста или трансформации, 24% - выживания.

Что касается положения дел в своем бизнесе в течение ближайших 5 лет, то на улучшение рассчитывают 42% опрошенных; ответ "без существенных изменений" выбрали почти 40% руководителей, "скорее ухудшится" - 11%.
Тремя главными факторами успешного ведения бизнеса руководители называли грамотное руководство (50%), профессиональную и ответственную команду (45%), достаточные финансовые ресурсы (40%). От четверти до трети голосов набрали также такие факторы как надежные поставщики и партнеры, поддержка со стороны государства, правильные знакомства и связи. Удачу включили в число главных факторов успеха только 13% опрошенных.

Для достижения компанией успеха её руководитель, по данным опроса, должен обладать прежде всего хорошими управленческими навыками (62%), умением работать в команде (62%) и коммуникативными навыками (61%).

Отдельная часть исследования была посвящена тому, насколько счастливыми чувствуют себя руководители компаний и что вкладывают в это понятие. На основании серии ответов на различные вопросы авторы опроса разбили топ-менеджеров на три группы.

Руководителей, у которых "все в жизни отлично" и уровень счастья которых можно охарактеризовать как максимальный, оказалось 20%.

Бизнесменов, у которых "все нормально", но которые не могут отнести себя ни к абсолютно счастливым, ни к несчастным – 74%.

Топ-менеджеров, у которых "все плохо" и которые не получают удовольствия от жизни и работы – 6%.

Управляющий партнер ТеДо Игорь Лотаков сравнил эти показатели с результатами недавнего опроса ВЦИОМ, согласно которым 37% россиян считают себя "определенно счастливыми", а 44% - "скорее счастливыми". "То есть получается у руководителей российского бизнеса менее счастливое мироощущение, чем у граждан России в целом", - прокомментировал он.

ВЦИОМ НАФИ ТеДо
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