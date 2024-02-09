В российской гостиничной отрасли увеличивается дефицит кадров

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В российской гостиничной отрасли нарастает дефицит кадров, количество размещенных на популярных хантинговых сервисах вакансий в этой сфере значительно превышает число резюме соискателей, сообщает Российский союз туриндустрии.

"В сентябре 2023 года число размещенных на hh.ru вакансий в сфере туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса выросло на 40% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. А число резюме сократилось на 17%", - сообщил глава комитета РСТ по инфраструктурным проектам, гендиректор компании Cronwell Development Алексей Мусакин

"В среднем на одну вакансию у нас сейчас откликаются около трех человек. Но нормой на рынке труда считается, когда на одно предложение о работе поступает 5-6 резюме. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными", - добавил он.

Сейчас в большинстве регионов, по его словам, соотношение вакансий и соискателей вдвое меньше нормы.

"Показатель говорит об острейшем дефиците кадров в нашей сфере. Одна из причин - низкий уровень заработной платы. Так, в августе 2022 года средняя зарплата в сфере гостеприимства составляла в целом по стране 34 тысячи рублей при ожиданиях соискателей в 45 тысяч рублей. В сентябре 2023 года она подросла до 39,9 тысячи рублей при ожиданиях в 50 тысяч рублей", - рассказал Мусакин.

По данным РСТ, в сентябре 2023 года в топ регионов, где предлагалась самая большая зарплата в ресторанном и гостиничном бизнесе, вошли Москва (57,4 тысячи рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (53,7 тысячи), Петербург (49 тысяч), Магаданская область (48 тысяч), Приморский край (46,1 тысячи), Мурманская область (44,7 тысячи). При этом жители Москвы и Ямало-Ненецкого округа рассчитывали на 70 тысяч рублей, а Санкт-Петербурга и Магаданской области - на 60 тысяч.

Больше всего в сфере гостеприимства и ресторанного бизнеса востребован линейный персонал: курьеры (3%), администраторы (2,6%), 10% приходится на официантов, барменов, поваров, хостес, бухгалтеров.

По мере выхода на рынок многочисленных новых проектов в сфере туризма конкуренция за кадры будет только расти. Партнер компании Commonwealth Марина Мережко напомнила, что проекты в удаленных регионах, максимально интересные для туристов, оказываются в заведомо невыгодной позиции. Для привлечения работников отельерам здесь приходится нести не только дополнительные расходы на создание инфраструктуры для персонала, но и предлагать более высокие оклады. Это негативно сказывается на инвестиционных показателях проектов и их возможностях обслуживать кредит.

В этой связи, по словам Мережко, необходимы меры по преференциальному налоговому режиму при уплате единого социального налога (ЕСН) не только на части территорий со специальными режимами (некоторые ОЭЗ, ТОР), но и по ключевым направлениям развития внутреннего и въездного туризма, которые характеризуются высоким дефицитом кадров, на период стабилизации операционной деятельности - до 10 лет с момента ввода в эксплуатацию с применением прогрессирующей ставки.

Как считают эксперты РСТ, необходимо также создание системы краткосрочной подготовки кадров, причем с практической стажировкой в отеле, в том числе до того, как он построен. И более широкое использование формата учебных гостиниц.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что до 2030 года сфере гостеприимства потребуется около 400 тысяч новых сотрудников.