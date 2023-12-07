Костин прочит курсу рубля спокойный декабрь

Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин Фото: Сергей Гунеев/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Оснований для значимого укрепления или ослабления рубля нет, до конца 2023 года курс будет в районе 90 рублей за доллар США, сообщил журналистам президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Невозможно сегодня оценить влияние макроэкономических факторов на курс рубля, когда слишком много факторов политических. Та же ставка, когда она повышается, в страну начинают притекать деньги из-за рубежа, но сейчас они не притекают в силу того, что западные инвесторы, которые раньше вкладывали в ОФЗ, это не делают. Особых оснований говорить, что рубль будет укрепляться сильно, я не вижу. И я не вижу угрозы даже дальнейшей девальвации рубля куда-то, но он должен найти какой-то уровень равновесия", - сказал Костин в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного ВТБ.

Укрепление курса рубля некоторое время назад он объяснил ростом ключевой ставки и введением требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

"Мне кажется, что курс ослаб после того, как эти меры отработали, и дальше он начал немножко проседать. Но не думаю, что он снова будет от 100 рублей до конца года, честно говоря, будет в районе - 90-90+ рублей", - отметил глава ВТБ.

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф тоже считает, что фундаментальный уровень курса составляет примерно 90 рублей за доллар. "Мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим большого потенциала для того, чтобы рубль как-то сильно ослаб (относительно текущих уровней - ИФ)", - сообщил он в среду журналистам.