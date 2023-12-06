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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Греф заявил, что курс рубля сейчас находится на сбалансированном уровне

В Сбере не видят большого потенциала ни для укрепления, ни для ослабления рубля

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Курс рубля сейчас находится на сбалансированном уровне, нет большого потенциала ни для его укрепления, ни для ослабления, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"При том сложившемся торговом балансе, который у нас сегодня, мы исследовали и импорт, и экспорт, нам кажется, сегодняшний курс рубля - он более-менее сбалансирован", - сообщил Греф журналистам в рамках "Дня инвестора" Сбербанка в среду.

Фундаментальный уровень курса он оценивает примерно в 90 рублей за доллар США.

"Мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим большого потенциала для того, чтобы рубль как-то сильно ослаб (относительно текущих уровней - ИФ)", - отметил Греф.

Он подчеркнул, что предсказывать курс рубля, особенно в текущих условиях повышенной волатильности, дело неблагодарное.

Герман Греф Сбербанк
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