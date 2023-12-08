Уолл-стрит выросла в четверг на статданных, корпоративных новостях

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили ростом торги в четверг, инвесторы оценивали статданные по рынку труда и корпоративным новостям.

В четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 1 тыс. - до 220 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 219 тыс., а не 218 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 222 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Участники рынка ждут данных о состоянии американского рынка труда за ноябрь, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на рост числа рабочих мест в американской экономике на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

Ранее отчет отраслевой организации ADP показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в ноябре до 103 тыс. со 106 тыс. месяцем ранее. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали рост на 130 тыс.

"Мы видели довольно слабый отчет от ADP, и мне кажется, что в целом ожидания рынка ниже, чем консенсус-прогнозы, - отметил портфельный управляющий в RIA Advisors Майкл Лейбович. - Также рынок ждет, что Федрезерв больше не будет повышать ставки и в целом близок к их снижению".

Котировки бумаг Alphabet Inc. и Advanced Micro Devices подскочили на 5,3% и 9,9% соответственно после того, как Google (входит в Alphabet) представила модель искусственного интеллекта Gemini.

Акции Dollar General подешевели на 1,2%. Американский оператор сети дисконтных магазинов в третьем финансовом квартале сократил чистую прибыль и увеличил выручку, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Цена бумаг JetBlue Airways Corp. взлетела на 15%. Американская авиакомпания повысила прогнозы для ключевых показателей на четвертый квартал и год в целом на фоне активного спроса на авиаперелеты.

Капитализация фармкомпании Bristol Myers Squibb выросла на 0,6%. Компания увеличила размер многолетней программы обратного выкупа акций на $3 млрд, а также сообщила о повышении квартальных дивидендов на 5,3% - до $0,6 с $0,57 на акцию.

Рыночная стоимость Northrop Grumman Corp. снизилась на 0,6%. Военно-промышленная компания направит $2,5 млрд на обратный выкуп акций в дополнение к объявленной ранее программе buyback.

Акции Brown-Forman поднялись в цене на 1%. Производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve во втором квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль на 6,6%, однако выручка не оправдала консенсус-прогноз.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,17% и составил 36117,38 пункта. Лидером роста среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали бумаги Walgreens Boots Alliance, подорожавшие на 7,2%.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,8% - до 4585,59 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,37% и составил 14339,99 пункта.