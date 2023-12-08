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ВТБ ожидает замедления темпов роста рынка розничных ссуд до 6-8% в 2024 году

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ прогнозирует замедление темпов роста рынка розничного кредитования до 6-8% в следующем году и ускорение прироста клиентских средств до 12%, сообщил "Интерфаксу" зампред правления банка Георгий Горшков.

"Период высоких ключевых ставок дает нам очень хорошую возможность, чтобы предложить розничным клиентам привлекательные сберегательные продукты. Мы уже в ноябре увидели, что портфель рублевых вкладов ВТБ вырос более чем на 360 млрд рублей, это рекордный показатель для нас, такого не было даже в марте и апреле 2022 года. Портфель рублевых вкладов у нас превысит 4 трлн рублей до конца года, это тоже большая цифра", - заявил он в кулуарах форума "Россия зовет!".

"При ключевой ставке 15%, понятно, что кредитные ресурсы будут достаточно дорогие. И в следующем году, как и в четвертом квартале 2023 года, мы продолжим наблюдать за сокращением роста потребительского кредитования. Общий рост рынка, я думаю, мы увидим где-то в пределах 6-8%, при этом сегмент пассивов вырастет процентов на 12, что в два раза больше", - добавил он.

По его мнению, внутри кредитных портфелей розничных банков, скорее всего, будет происходить некоторое перераспределение портфелей: в то время как ипотека и кредиты наличными будут замедляться на фоне ужесточения регулирования, кредитные карты и автокредиты вполне могут показывать двузначные темпы роста.

"Но маржа следует за ключом, и за периодом высокой ключевой ставки наступит период смягчения политики Банка России, и там мы увидим расширение сегмента потребительского кредитования", - отметил Горшков.

Он ожидает, что ВТБ сохранит свою долю в розничном кредитовании на значениях, близких к сегодняшним. "Точно так же, как и у других банков, будет происходить некоторое перераспределение от ипотеки в пользу других розничных кредитных продуктов. А вот в терминах пассивных продуктов мы только в этом году растем почти в полтора раза быстрее рынка. Если рынок вырастет где-то на 21%, то ВТБ вырастет на 27%, может быть, 28-30% по рублевым сбережениям. Это очень высокий темп прироста, это ровно то, что нужно для нашей бизнес-модели. И в следующем году мы планируем продолжить расти в пассивном портфеле с опережением рынка", - заявил он.

ВТБ Георгий Горшков
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