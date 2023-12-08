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ВТБ планирует в 2024 году выйти в сегмент брокерских услуг для юрлиц

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ планирует в 2024 году начать предоставлять брокерское обслуживание юридическим лицам, сообщил журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!" руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Виталий Сергейчук.

"Мы планируем расширять бизнес и в следующем году предлагать брокерское обслуживание не только физическим, но и юридическим лицам, от институциональных инвесторов до компаний из разных секторов экономики", - сказал он.

Он отметил, что у юрлиц будет возможность размещать свободные средства через сделки РЕПО, торговать ценными бумагами и хеджировать валютные риски срочными контрактами на "Мосбирже".

"Кроме того, в планах банка - расширение предложения собственных структурных продуктов для юрлиц с учетом их потребностей и специфики бизнеса", - добавил Сергейчук.

По его словам, ВТБ уже видит "достаточно устойчивый спрос" на брокерские продукты со стороны потенциальных корпоративных клиентов.

Виталий Сергейчук ВТБ Мосбиржа
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