ЦБ Индии пятый раз подряд сохранил базовую ставку на уровне 6,5%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) оставил без изменения ключевую процентную ставку по итогам пятого заседания подряд на фоне сохранения инфляции в пределах целевого диапазона.

Ставка по операциям РЕПО осталась на уровне 6,5% годовых, как и прогнозировало большинство аналитиков и экономистов.

Индийский ЦБ поднял ключевую ставку в общей сложности на 250 базисных пунктов с мая 2022 года, в настоящее время она находится на максимуме с января 2019 года.

Темпы роста потребительских цен в Индии в октябре замедлились до 4,9% - минимума за четыре месяца. Целевой диапазон ЦБ составляет 2-6%.

Между тем глава RBI Шактиканта Дас выразил обеспокоенность возможным ускорением инфляции в ноябре и декабре из-за подорожания продуктов питания, сообщает Trading Economics.

Индийский ЦБ пересмотрел прогноз увеличения ВВП страны в текущем финансовом году, который завершится в марте 2024 года, до 7% с ранее ожидавшихся 6,5%. В том числе в третьем квартале ожидается повышение на 6,5%, в четвертом квартале - на 6%.

Также RBI сохранил оценку роста потребительских цен в этом фингоду на уровне 5,4%.