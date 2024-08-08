Резервный банк Индии сохранил ставку на уровне 6,5%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) не стал менять ключевую процентную ставку по итогам девятого заседания подряд, как и прогнозировало большинство аналитиков и экономистов.

Ставка по операциям РЕПО осталась на уровне 6,5% годовых, сообщил регулятор.

Потребительские цены в Индии в июне выросли на 5,08%, показатель инфляции находится внутри целевого диапазона ЦБ, составляющего 2-6%.

Также индийский ЦБ в четверг подтвердил прогноз роста ВВП страны в текущем финансовом году (завершится в марте 2025 года) на уровне 7,2% и оставил прогноз инфляции на уровне 4,5%.