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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

ВТБ спрогнозировал прирост ипотечного портфеля в 2023 году на 28%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Прирост ипотечного портфеля в 2023 году может составить 28%, заявил руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин на форуме Российской гильдии риэлторов.

"Если говорить непосредственно об этом годе и о прогнозах 2024 года, то в целом (...) мы прогнозируем, что по итогам 2023 года ипотечный портфель прирастет порядка на 28%. Это рекордный прирост за последние пять лет. Портфель составит практически 20 трлн рублей", - сказал он.

Ранее эксперты ВТБ заявили, что сохранение или продление льготной ипотеки станет главной интригой следующего года на рынке ипотечного кредитования в России. В банке считают, что в 2024 году, учитывая значимость демографии для России, возможно продление "Семейной ипотеки".

Ожидается, что ВТБ в 2023 году выдаст клиентам 1,4 трлн рублей жилищных кредитов, что почти в полтора раза больше, чем в 2022. Такие показатели связывают с сентябрьским "бумом". К IV кварталу россияне переместили свой интерес к программам с господдержкой. В выдачах ВТБ льготные программы по итогам ноября заняли 64%. Это на 10 п.п. больше средних значений по году.

ВТБ Евгений Дячкин
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