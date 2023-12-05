Минфин внес в правительство пакет мер для охлаждения сегмента льготной ипотеки

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил и внес в правительство проект постановления с изменениями в условия выдачи льготной ипотеки, которые повышают адресность таких программ и снижают риски перегрева на рынке жилищного кредитования, рассказал "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Правительство в сентябре повысило первоначальный взнос для льготных кредитов с 15% до 20% от цены договора, по которому приобретается жилье. Однако эта мера не привела к существенному замедлению выдач, поскольку льготная ипотека стала еще более привлекательной в условиях удорожания рыночных программ на фоне резко возросшей ключевой ставки.

По данным ЦБ, в октябре банки замедлили рост ипотечного портфеля до 2,9% с 4,2% месяцем ранее, что, по мнению регулятора, все еще остается очень высоким темпом. Выдачи ипотеки с господдержкой в октябре снизились на 17% - до 541 млрд рублей против рекордных 649 млрд рублей в сентябре. Снижение произошло, в том числе за счет сокращения выдач "Семейной ипотеки" на 19% - до 235 млрд рублей, а также выдач по "Льготной ипотеке" на 17% - до 241 млрд рублей.

В годовом выражении темпы роста ипотечного портфеля на 1 ноября достигли почти 30%. Такая динамика беспокоит ЦБ РФ, который уже несколько раз в текущем году был вынужден применять меры макропруденциального регулирования в этом сегменте. Кроме того, Банк России предложил вновь повысить минимальный взнос по программам с господдержкой.

Предложения Минфина

Ипотеку по программе "Льготной ипотеки" можно взять до 1 июля 2024 года для покупки нового жилья у застройщиков. На вторичное жилье программа не распространяется. Ставка на весь срок кредитования - не более 8%. Лимит по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти составляет 12 млн рублей, а для всех остальных регионов - 6 млн рублей.

Кроме того, активным спросом пользуется программа семейной ипотеки, в рамках которой клиенты могут оформить ипотеку на покупку первичного жилья под 6%. Она доступна для всех семей, где есть двое детей, которым еще не исполнилось 18 лет. Лимиты по ней такие же, как и по льготной ипотеке.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативами Минфина, министерство предлагает снизить максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 6 млн рублей.

Кроме того, Минфин предлагает вновь повысить размер минимального первоначального взноса, теперь уже до 30%, а также еще раз снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.

Министерство также предлагает ограничить возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов (то есть клиент сможет взять только один льготный кредит и только по одной льготной ипотечной программе).

В числе других предложений, которые призваны повысить адресность льготных программ, - введение ограничения по размеру предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика, который с учетом выдачи ему льготного кредита не должен превышать 50%, а также введение требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.

Минфин отказался от комментариев.