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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Птицеводы призвали Генпрокуратуру учитывать специфику ценообразования на рынке яиц

Генпрокурор поручил прокурорам регионов проверить производителей и продавцов резко подорожавших яиц

Птицеводы призвали Генпрокуратуру учитывать специфику ценообразования на рынке яиц
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Национальный союз птицеводов выступает за то, чтобы при проверках ценообразования на рынке яиц прокуроры учитывали специфику взаимодействия их производителей и ритейла, заявил генеральный директор союза Сергей Лахтюхов, комментируя планы Генпрокуратуры проверить процесс ценообразования на яйца.

"Прежде всего надо, чтобы Генеральная прокуратура понимала, какие у нас механизмы взаимодействия с торговыми сетями, и чтобы от этих проверок не пострадали те социально ориентированные предприятия, которые выстраивали свою стратегию в рамках механизма длительных контрактов с торговлей. Они не зарабатывали дополнительно, находились на ценовом плато. Важно, чтобы все претензии на них в итоге не свалились", - сказал Лахтюхов.

По его словам, крупные компании - лидеры отрасли яичного направления, "к которым, возможно, есть вопросы со стороны Генпрокуратуры, взаимодействуют с торговыми сетями в рамках механизма длительных контрактов".

"И цены у них находятся примерно на уровне начала года. Они не могут их повышать вследствие условий контрактов, у этих предприятий уровень поставок в сети - 80-90%, - сказал глава союза. - А вот остальные объемы, которые сети добирают в рамках своих стратегий, закупаются на тендерах, аукционах, где идет ценообразование".

Генпрокуратура сообщила, что генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам регионов "во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров".

"По итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен", - пообещало надзорное ведомство.

По данным Росстата, потребительские цены на яйца с начала года к 4 декабря выросли на 42,4%.

Генпрокуратура Игорь Краснов Росстат Сергей Лахтюхов Национальный союз птицеводов
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