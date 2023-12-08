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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Несколько ритейлеров согласились ограничить наценки на яйца

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России в пятницу рассматривал вопросы ценообразования на социально значимые продовольственные товары, в том числе, вопрос о возможном ужесточении регулирования потребительских рынков, сообщила пресс-служба ведомства. Ряд ритейлеров согласились ограничить наценки на яйца

В отношении лидировавшей по удорожанию в ноябре (по данным Росстата) категории продукции – куриным яйцам, в ФАС сообщили, что в качестве временной меры предложили ритейлерам ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%. Ряд торговых сетей приняли соответствующие решения.

"Торговая сеть "Верный" поддержала предложение службы: наценки при закупке на тендерах уже ограничены, прорабатывается вопрос аналогичного ограничения при закупках по долгосрочным договорам поставки. Гипермаркет "Глобус" ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц, "Азбука вкуса" - до 10% на яйцо куриное "Окское" категории С2", - говорится в сообщении ФАС. В ведомстве отметили, что "Глобус" и "Азбука вкуса" впервые присоединились к инициативе по ограничению наценок на социально значимые продовольственные товары.

Территориальные органы ФАС России запросили также у компаний-производителей данные о формировании цен на куриные яйца, а центральный аппарат ведомства запросил информацию о динамике цен у 10 федеральных торговых сетей. "На основе полученных данных служба проводит анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что ФАС разработала и внесла в правительство законопроект, вводящий антимонопольный запрет на согласованные действия участников рынка, приводящие к необоснованному росту цен на социально значимые товары. Проект был разработан ведомством еще летом прошлого года. Предполагается, что служба будет оценивать действия компаний в случае повышения цен на определенный перечень товаров (его определит правительство) более чем на 30% в течение 60 календарных дней. В случае признания роста цен необоснованным, к ритейлерам будут применяться меры антимонопольного регулирования. В настоящее время антимонопольные запреты на совершение действий, приводящих к необоснованному росту цен, действуют только в отношении компаний, занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара.

ФАС Верный Глобус Азбука вкуса
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